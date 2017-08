SCORES: Local High School Football - Week Zero

Here are all of the high school football scores from around our region this week:

Coeur d’Alene 33

Folsom 56

Inderkum 52

Elk Grove 36

Whitney 50

Davis 28

Grant 14

Rocklin 24

Vista del Lago 0

Oak Ridge 49

Liberty Ranch 21

River City 28

Woodcreek 6

Sheldon 63

Center 37

Rio Linda 50

Pleasant Grove

Placer

Jesuit 21

Granite Bay 31

Nevada Union 15

Antelope 41

Service 14

Capital Christian 43

Johnson 12

Western Sierra 15

Clovis 27

Burbank 0

Del Oro 22

Cathedral Catholic 12

Sacramento 47

Archbishop Mitty 21

Chico 40

Roseville 7

Kennedy 8

Bradshaw Christian 65

Del Campo 41

Merced 14

Valley

Encina Prep

Oakmont

El Camino

Monterey Trail

Wilcox (Santa Clara)

Cosumnes Oaks 27

River Valley 42

McNair 14

Franklin 40

Rio Americano 42

Cordova 35

Pitman 16

Napa 0

Livingston 28

Delhi 31

Enochs

Escalon

Armijo

Vallejo

Archbishop Riordan (SF) 7

Central Catholic 68

Orestimba 48

Mendota 20

Madera South 14

Pacheco 35

Lincoln 29

Ponderosa 14

© 2017 KXTV-TV