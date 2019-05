SACRAMENTO, California —

En abril, la Diócesis de Sacramento publicó una lista con los nombres de 44 sacerdotes y dos diáconos acusados de cometer abuso sexual. En lista se mencionan, sin nombrar, un total de 130 víctimas de estos religiosos. Sin embargo, muchos consideran que la lista es aún más larga y que hay muchos sobrevivientes que no han tenido la oportunidad de dar a conocer su historia.

En ABC10, queremos escuchar las voces de quienes aún no han sido escuchados. Cuéntanos tu historia.

A map of the area the Roman Catholic Diocese of Sacramento serves.

ABC10 respeta tu privacidad. Tu información de contacto no será publicada. Al compartirla con nosotros, accedes a que te contestemos tu respuesta personalmente.

