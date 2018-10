¿Has buscado tus canales locales y notaste que no puedes ver ABC10? ¿Has estado queriendo ver The Ellen Show, Wheel of Fortune y Jeopardy? ¿Has querido ver la programación estelar de ABC como Grey's Anatomy, Dancing with the Stars o The Conners en directo pero tu televisor no capta la señal de ABC10?

¡Ya puedes ver toda esta programación sólo re-escaneando tu televisor! Si eres un suscriptor de cable o satélite ya recibes ABC10 y no necesitas hacer nada.

¿Listo para re-escanear los canales y empezar a disfrutar de toda la programación de calidad de ABC que te has estado perdiendo?

Sigue estos pasos:

Oprime el botón MENU en el control remoto de tu televisor o de la caja convertidora. Ve a SETUP o SETTINGS. Ve a INSTALLATION o SYSTEM o CHANNELS. Ve a AUTOPROGRAM, AUTOSCAN, AUTOTUNNING, PROGRAM CHANNELS, o SCAN CHANNELS. Oprime ENTER, OK, o SELECT para empezar a re-escanear.

¡Eso es todo!

Si necesitas más información de porqué debes re-escanear, puedes leer las preguntas más frecuentes.

Si tienes preguntas o necesitas ayuda, llama a la línea de teléfono de ABC10 al 916-321-3251. Tu llamada será respondida dentro de 24 a 48 horas.

También puedes mandar un correo electrónico a rescan@abc10.com para hacer tus preguntas o pedir que te regresen la llamada.

¡Qué disfrutes de toda la nueva programación de ABC!

© 2018 KXTV