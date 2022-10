Here are all the Sacramento County voting center locations by city

Sacramento County has many voting center locations opening as early as Oct. 29, all mail ballot drop-off locations are currently open countywide.

SACRAMENTO COUNTY, Calif. — Sacramento County voting center locations are opening as early as Oct. 29, with the rest opening Nov. 5 through election day on Nov. 8.

Election officials put together a map of locations countywide where registered voters can drop off ballots, or vote in person.

Here is a map of ballot drop-off sites (red), voting center locations open Nov, 5 (orange) and locations open Nov. 5 (blue):

Location addresses

The Sacramento County locations for mail ballot drop boxes open through Nov. 8 include:

Antelope

Antelope Library - 4235 Antelope Rd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Carmichael



Carmichael Library - 5605 Marconi Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Citrus Heights



City of Citrus Heights City Hall - 6360 Fountain Square Dr.

(24 Hours)

Open Election Day until 8:00 p.m.

Rusch Park Community Center - 7801 Auburn Blvd.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.) - Closed (12:00 p.m.-1:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.) - Closed (12:00 p.m.-1:00 p.m.)

Sylvan Oaks Library - 6700 Auburn Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Courtland



Nonie Wetzel Courtland Library - 170 Primasing Ave.

Tues - Sat (1:00 p.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Elk Grove



Elk Grove City Hall - 8401 Laguna Palms Way

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Elk Grove Library - 8900 Elk Grove Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Franklin Community Library - 10055 Franklin High Rd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Laguna Creek Sports Club - 9570 Racquet Ct.

Mon - Fri (5:00 a.m. - 9:30 p.m.), Sat (7:00 a.m. - 8:00 p.m.), Sun (7:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Open Election Day 5:00 a.m. – 8:00 p.m.

West Coast Sourdough - 5030 Laguna Blvd.

Mon - Fri (10:00 a.m. - 8:00 p.m.), Sat, Sun (10:00 a.m. - 6:00 p.m.)

October 31 (10:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Open Election Day (10:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Fair Oaks

Fair Oaks Library - 11601 Fair Oaks Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Sacramento County Service Center (East) - 5229 Hazel Ave., Suite B

Mon - Fri (9:00 a.m. - 4:00 p.m.)

October 27 (9:00 a.m. - 7:00 p.m.)

Open Election Day (9:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Folsom



Folsom City Hall - 50 Natoma St.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Folsom Public Library - 411 Stafford St.

Tues - Wed (10:00 a.m. - 7:00 p.m.), Thurs - Sat (10:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Fusion Boba Folsom - 1004 Riley St., Suite 1

Mon - Fri (10:00 a.m. - 8:00 p.m.), Sat (11:00 a.m. – 8:00 p.m.), Sun (11:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Open Election Day 10:00 a.m. - 8:00 p.m.

West Coast Sourdough - 2784 E Bidwell St., Suite 200

Mon - Fri (11:00 a.m. - 7:00 p.m.), Sat, Sun (11:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Oct. 31 (11:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Open Election Day (11:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Galt



Comfort Inn & Suites - 10380 Twin Cities Rd.

24 hours

Open Election Day until 8:00 p.m.

Marian O. Lawrence Library - 1000 Caroline Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Galt City Hall - 380 Civic Dr.

Mon - Thurs (8:00 a.m. - 5:30 p.m.), Closed (12:00 p.m. – 1:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:30 p.m.) Closed (12:00 p.m. – 1: 00 p.m.)

Gold River



Urban Desserts - 2095 Golden Centre Ln.

Mon - Thus (10:00 a.m. – 8:30 p.m.), Fri (10:00 a.m. – 9:30 p.m.), Sat (11:00 a.m. - 9:30 p.m.), (Sun 11:00 a.m. – 8:30 p.m.)

Open Election Day 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Isleton



Isleton City Hall - 101 2nd St.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.), Closed (12:00 p.m. – 1:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.) Closed (12:00 p.m.-1:00 p.m.)

Isleton Library - 412 Union St.

Tues - Sat (1:00 p.m. - 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Orangevale



Orangevale Library - 8820 Greenback Ln., Suite L

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Rancho Cordova



BurgerIM - 4040 Sunrise Blvd., Suite 100

Mon - Fri (9:00 a.m. – 8:00 p.m.), Sat (10:00 a.m. – 8:00 p.m.), Sun (11:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Open Election Day (9:00 a.m. – 8:00 p.m.)

KP International Market - 10971 Olson Dr.

Mon - Sun (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Rancho Cordova City Hall - 2729 Prospect Park Dr.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Rancho Murieta



Rancho Murieta Community Services District - 15160 Jackson Rd.

Mon - Thurs (8:00 a.m. - 5:30 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:30 p.m.)

Rio Linda



Rio Linda Library - 6724 6th St.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Sacramento

Arcade Library - 2443 Marconi Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Arden - Dimick Library - 891 Watt Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Asian Pacific Islander American Public Affairs (APAPA) - 4000 Truxel Rd., Suite 3

Mon - Fri (9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Open Election Day (9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Belle Cooledge Library - 5600 S Land Park Dr.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

California State University Sacramento (CSUS) Welcome Center - 6000 J St.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Central Library - 828 I St.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Colonial Heights Library - 4799 Stockton Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Del Paso Heights Library - 920 Grand Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Grocery Outlet - 7923 E Stockton Blvd.

Mon - Sun (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

Oct. 31 (8:00 a.m. – 7:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)

La Superior Mercados - 2210 Northgate Blvd.

Mon - Sun (7:30 a.m. – 9:00 p.m.)

Open Election Day (7:30 a.m. – 8:00 p.m.)

La Superior Mercados - 5731 Hillsdale Blvd

Mon - Sun (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Martin Luther King Jr. Library - 7340 24th St. Bypass

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

McKinley Library - 601 Alhambra Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

North Natomas Library - 4660 Via Ingoglia

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

North Sacramento – Hagginwood Library - 2109 Del Paso Blvd.

Tu-Sa (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Rancho Cordova Library - 9845 Folsom Blvd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Robbie Waters Pocket - Greenhaven Library - 7335 Gloria Dr.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Sacramento City Hall - 915 I St.

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento County Administration Building - 700 H St. (Enter on I St)

Mon - Fri (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento County Service Center - South - 8239 E Stockton Blvd., Suite A

Mon - Fri (9:00 a.m. - 4:00 p.m.)

Open Election Day (9:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Safeway - 8377 Elk Grove Florin Rd.

Mon - Sun (5:00 a.m. – 1:00 a.m.)

Open Election Day (5:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Solomon’s - 730 K St.

Wed (9:00 a.m. – 3:00 p.m.), Thurs - Sun (9:00 a.m. – 12:00 p.m.

South Natomas Library - 2901 Truxel Rd.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Southgate Library - 6132 66th Ave.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Stanford Settlement Neighborhood Center - 450 W El Camino Ave.

Mon - Fri (9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Open Election Day (9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Tecoy Porter College Prep School - 2801 Meadowview Rd.

24 Hours

Open Election Day until 8:00 p.m.

Universal Technical Institute - 4100 Duckhorn Dr.

Mon - Fri (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

October 31 (8:00 a.m. – 3:00 p.m.)

Open Election Day (8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Valley Hi - North Laguna Library - 7400 Imagination Pkwy.

Tues - Sat (10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Voter Registration & Elections - 7000 65th St., Suite A

24 Hours

Open Election Day until 8:00 p.m.

Walnut Grove



Walnut Grove Library - 14177 Market St.

Tues - Sat (1:00 p.m. – 6:00 p.m.)

Open Election Day (7:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Wilton



Wilton Garage - 11050 Wilton Rd., Suite B

Mon - Fri (7:30 a.m. - 5:30 p.m.)

Open Election Day (7:30 a.m. – 5:30 p.m.)

The Sacramento County locations for voting centers open Nov. 5 - 7 (times listed under addresses) through Nov. 8 (7 a.m. to 8 p.m.) include:

Antelope

CJUSD Office Annex (Formerly Center Jr High School) - 3243 Center Court Ln.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

North Highlands – Antelope Library - 4235 Antelope Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

VFW Post 4647 - 3300 U St.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Carmichael



Carmichael Library - 5605 Marconi Ave.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

San Juan Unified School District Office - 3738 Walnut Ave.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Citrus Heights



Citrus Heights Fellowship - 7405 Mariposa Ave.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Holy Family Community Center - 7817 Old Auburn Rd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

St. Mark’s Lutheran Church - 7869 Kingswood Dr.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sylvan Oaks Library - 6700 Auburn Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Elk Grove

Edward Harris Jr. Middle School - 8691 Power Inn Rd

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Elk Grove City Council Chambers - 8400 Laguna Palms Way

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Elk Grove United Methodist Church - 8986 Elk Grove Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Grace Church Elk Grove - 9766 Waterman Rd., Suite F

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Laguna Creek Sports Club - 9570 Racquet Ct.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Sacramento Asian Sports Foundation - 9040 High Tech Ct.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Toby Johnson Middle School - 10099 Franklin High Rd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Wackford Community and Aquatic Complex - 9014 Bruceville Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Fair Oaks



Fair Oaks Library - 11601 Fair Oaks Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Folsom



Folsom Community Center - 52 Natoma St.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Muslim Community of Folsom - 391 S Lexington Dr., Suite 120

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Galt



Department of Human Assistance – Galt - 210 N Lincoln Way

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Herald



Herald Fire Station #87 - 12746 Ivie Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Isleton



Isleton Community Center - 208 Jackson Blvd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

North Highlands



North Highlands Recreation Center - 6040 Watt Ave.

(8:30 a.m. – 4:30 p.m.)

Orangevale



Orangevale Grange Hall - 5807 Walnut Ave.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Orangevale Library - 8820 Greenback Ln., Suite L

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Orangevale Recreation & Park District – Activity Building - 6818 Hazel Ave.

9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Rancho Cordova



Folsom Cordova Community Partnership - 10665 Coloma Rd., Suite 200

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Rancho Cordova City Hall - 2729 Prospect Park Dr.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Rancho Murieta



Rancho Murieta Community Services District - 15160 Jackson Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Rio Linda/Elverta



Depot Building and Park - 6730 Front St.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Sacramento

First Step Communities - 1400 North A St., Bldg A

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento County Administration Building - 700 H St. (Enter from I St)

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento Public Library (Former S N & R Bldg) - 1122 Del Paso Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

CLARA Auditorium - 1425 24th St. (Enter Parking from O Street)

(10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Marina Vista Community Center - 240 Seavey Cir.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sierra 2 Center - 2791 24th St. (Enter Parking from 4th Ave)

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

California State University Sacramento, Welcome Center - 6000 J St.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Coloma Community Center - 4623 T St.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

The Easy Jay Building - 5025 J St., Suite 102 (Enter Parking Lot from 51st Street)

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Colonial Heights Library - 4799 Stockton Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Arcade Library - 2443 Marconi Ave.

(9:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Belle Cooledge Community Center - 5699 S Land Park Dr.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Centennial United Methodist Church - 5401 Freeport Blvd. (Enter from Murieta Way)

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento City College - 3835 Freeport Blvd. (Enter Parking Lot off Sutterville Rd.)

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

South Sacramento Christian Center - 7710 Stockton Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Valley Hi - North Laguna Library - 7400 Imagination Pkwy.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

George Sim Community Center - 6207 Logan St.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Maple Neighborhood Center - 3301 37th Ave. (Enter from 36th Ave.)

(10:00 a.m. – 6:00 p.m.)

Campus Commons Clubhouse - 650 Commons Dr.

(10:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Animal Care & Services - 3839 Bradshaw Rd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

George Washington Carver High School - 10101 Systems Pkwy.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Pat O’Brien Community Center - 8025 Waterman Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Robbie Waters Pocket-Greenhaven Library - 7335 Gloria Dr.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Sacramento Elks Lodge No. 6 - 6446 Riverside Blvd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Sam & Bonnie Pannell Community Center - 2450 Meadowview Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

South Natomas Library - 2901 Truxel Rd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Natomas Pacific Pathways Prep Charter School - 3700 Del Paso Rd.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Heritage Park Clubhouse - 2481 Heritage Park Ln. (Enter from Northborough Dr.)

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Natomas Charter School - 4600 Blackrock Dr.

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

North Natomas Library - 4660 Via Ingoglia

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Robertson Community Center - 3525 Norwood Ave.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

American River College - 4700 College Oak Dr. (Enter Lot A Parking from Myrtle Ave.)

(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Foothill Community Center - 5510 Diablo Dr.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Hillsdale Blvd Baptist Church - 6201 Hillsdale Blvd.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Arden - Dimick Library - 891 Watt Ave.

(9:00 a.m. - 5:00 p.m.)

Rio Americano High School - 4540 American River Dr.

(8:00 a.m. - 4:00 p.m.)

Walnut Grove



Walnut Grove Library - 14177 Market St.

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Wilton



Wilton Community Center - 9717 Colony Rd. (Enter Parking from Dillard Rd.)

(9:00 a.m. – 5:00 p.m.)